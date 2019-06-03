İspanya'da emerit Kral Juan Carlos dönemi resmen bitti

İspanya'da 2014 yılında tahtını oğlu Kral 6. Felipe'ye bırakan 81 yaşındaki emerit Kral Juan Carlos, tüm resmi Kraliyet etkinliklerini bıraktı

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'nın demokrasiye geçiş sürecinin kilit isimlerinden olup 2014 yılında tahtını oğlu Kral 6. Felipe'ye bırakan emerit (emekli olmuş ama onursal olarak titrini sürdüren) Kral Juan Carlos, tüm resmi Kraliyet etkinliklerini bıraktı.

İspanya'da diktatör Francisco Franco'nun ölümünden iki gün sonra 22 Kasım 1975'te İspanyol Meclisi tarafından İspanya Kralı ilan edilen Kral Juan Carlos'un dönemi resmen sona erdi.

Emerit Kral Juan Carlos, tüm resmi görevlerini bırakmak için sembolik bir gün seçti. Juan Carlos, tam 5 yıl önce tahtını oğlu Kral 6. Felipe'ye bıraktığı gün olan 2 Haziran'da tüm resmi sorumluluklarını bıraktı.

Carlos, son 5 yılda, başta Latin Amerika ülkelerinde olmak üzere çok sayıda resmi davete, iş adamları toplantılarına, askeri, dini ve sportif etkinliğe İspanya'yı temsilen katılmıştı.

Son olarak 17 Mayıs'ta İspanyol devletinin verdiği bir ödül törenine katılan Carlos, en son 29 Mayıs'ta Madrid'deki Las Ventas Arenası'ndaki boğa güreşini izlediğinde halk arasında görüldü.

Juan Carlos'un resmi görevlerini bırakmasındaki temel nedenin sağlık sorunları olduğu belirtiliyor.

Resmi görevlerini bırakmasına rağmen emerit Kral olarak İspanya Kraliyet Ailesi'nin bir bireyi olmaya devam eden Juan Carlos'un, dokunulmazlık gibi yasal hakları da korunacak.

İspanya'da halkın en çok saygı duyduğu kişi olarak bilinen Kral Carlos, diktatör Franco sonrasında ülkesinin demokrasiye geçişinin önünü açmasıyla, 23 Şubat 1981'de İspanyol meclisini basan yarbay Antonio Tejero'nun öncülüğünde yapılan darbe girişiminin bastırılmasında oynadığı rolle ve yurt dışında İspanya'yı güçlü bir şekilde savunan duruşuyla halkın sevdiği bir kişi oldu.

Ancak Juan Carlos, gerek özel hayatı gerekse İspanya'nın 2008-2011 yılları arasında yaşadığı ekonomik kriz sırasında Kraliyet Ailesi'nde yaşanan skandallardan olumsuz etkilendi.