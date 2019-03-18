Hollanda’da silahlı saldırı

Bütün dünyanın kanını donduran Yeni Zelanda'daki müslümanlara yönelik cami saldırıları sonrasında Avrupa'nın kalbinde bugün korkunç bir saldırı meydana geldi.

Hollanda'nın Utrecth kentinde sabah saatlerinde silah sesleri duyuldu. Yetkililer bölgede çok sayıda yaralının olduğunu duyurdu. Hollanda polisi, olayın terör saldırısı olabileceğini açıklarken Başbakan Rutte hükümeti acil toplantıya çağırdı. Saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiği açıklanırken polis, "Saldırgan kaçtı, kapılarınızı kilitleyin" çağrısında bulundu.

Hollanda’nın Utrecth kentinde silahlı bir kişi tramvay istasyonunda kalabalığa ateş açtı.

Yetkililer çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu.

Hollanda’daki silahlı saldırganın etrafa ateş açması ülkede panik yarattı.

Sabah saatlerinde meydana gelen olay sonrasında tramvay istasyonunun bulunduğu 24 Ekim Meydanı’nın kapatıldığı açıklandı. Hollanda Başbakanı Rutte, teyakkuz halinde olduklarını açıklarken yerel basın da terörle mücadele ekiplerinin yaşanan saldırı sonrasında bir kriz toplantısı yaptıkları aktardı.

Hollanda polisi ise olayın terör saldırısı olabileceğini aktardı. Hollanda Başbakanı Rutte, hükümeti acil toplantıya çağırdı. Başbakan Mark Rutte yaşanandan dolayı çok endişeli olduğunu da sözlerine ekledi.

Saldırganın kaçtığını açıklayan yetkililer, bölgede yaşayanların temkinli olmasını istedi.

EN AZ 7 KİŞİ YARALANDI

Hollanda polisi adına açıklama yapan sözcü Josst Lanshage, “Tramvayda birkaç el ateş edildi ve birçok insan yaralandı. Helikopter yaralılar için geldi fakat henüz saldırgan yakalanmadı” ifadesini kullandı. Yaralananların kimliği açıklanmazken yerel TV kanalı RTV Utrecht, görgü tanıklarının ifadesine göre yerde ağır yattığını seyircilerine aktardı.

Görgü tanıkları en az 7 kişinin yaralandığını açıklarken Utrecht Üniversitesi Tıp Fakültesi, saldırıda yaralananlar için ayrı bir bölüm açıldığını duyurdu. Hollanda polisi, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklarken, polis saldırganın kaçtığını belirtti. Yetkililer, bölgedeki okullara, “Kapılarınızı kilitleyin” çağrısında bulundu.

Hollanda’yı ayağa kaldıran silahlı saldırı ülkenin en büyük dördüncü kentinde meydana geldi.

Öte yandan Hollandalı yetkililer terör seviyesini en yüksek dereceye çıkardı. Güvenlik güçleri okullarda, camilerde, havalimanlarında, kamuya açık binalarda ve yoğun olan ulaşım noktalarında güvenliği üst seviyeye çıkardı.

‘BÜYÜK SİLAHLA ATEŞ ETMEYE BAŞLADI’

Öte yandan ülkenin çok okunan gazetelerinden De Telegraaf’a konuşan Jimmy De Koster isimli bölge sakini, “Ben o sırada 24 Ekim Meydanı’ndaki ışıkta bekliyordum. Yerde yatan bir kadın gördüm, herhalde 20-35 yaş arasındaydı. ‘Ben bir şey yapmadım’ diye bağırıyordu” ifadesini kullandı.

NRC gazetesine konuşan bir görgü tanığı, tramvayda bir erkeğin aniden ayağa kalktığını ve “büyük bir silahla” etrafa ateş etmeye başladığını söyledi. Görgü tanığı şunları anlattı: “Tramvayın arkasındaydım. Koltuklarda oturan insanlara nişan alıyor gibiydi. Kondüktör hemen kapıyı açmadı. Yanımdaki iki genç pencereyi tekmeleyerek açtı. ben de oradan dışarı kaçtım. Birçok kişi böyle kurtuldu.”

Saldırıdan saatler sonra polis bir evin çevresini sardı. Yerel basın zanlının, polisin sardığı binada saklandığını yazdı.