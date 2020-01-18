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Hafter'den Putin'e mektup: “Gelmeye hazırım”

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Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, “Libya'daki barışın sağlanmasına yönelik Rusya’yı ziyaret etmeye hazırız” dedi

Hafter'den Putin'e mektup: “Gelmeye hazırım”

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Libya'daki barışın sağlanmasına yönelik Rusya’yı ziyaret etmeye hazırız ifadelerinin yer aldığı bir mektup yazdı. Hafter, Rusya'da gerçekleşen ateşkes toplantısını terk etmişti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in, barış görüşmelerini sürdürmek için Rusya'yı ziyaret etmek istediği bildirildi.
Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Hafter’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup gönderdiği belirtildi.
Açıklamaya göre, mektupta, “Libya’da barışın sağlanmasına yönelik Moskova’da yürütülen görüşmeler için teşekkür ediyoruz ve bunu tümüyle destekliyoruz. Başlayan müzakere sürecine devam etmek üzere davetinizi kabul ederek Rusya’yı ziyaret etmeye hazırız” ifadelerine yer verildi.
Hafter, hafta başında Türkiye ve Rusya'nın gözetiminde Moskova'da yürütülen ateşkes görüşmelerinin ardından oluşturulan anlaşmayı imzalamadan Rusya'yı terk etmişti.

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