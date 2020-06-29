Eşine iş veren eski başbakana hapis cezası

Fransa'nın eski başbakanlarından ve 2017 seçimlerinde cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan siyasetçi François Fillon'a hapis cezası verildi. Fillon'a hapis cezası verilmesinin sebebi ise kamu bütçesinde usulsüzlük ve yolsuzluk yapması. Fillon'a ayrıca 375 bin euro para cezası verildi

Fransa’yı derinden sarsan yolsuzluk skandalında son perde oynanıyor… Fransa’nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde başbakan olarak çalışan ve 2007-2012 yılları arasında görevini yürüten eski başbakan François Fillon yolsuzluk ve kamu bütçesinde usulsüzlük suçlamasıyla bugün hakim karşısına çıktı.

Mahkeme 65 yaşoındaki Fillon ve Galler kökenli eşi Penelope Fillon’un usulsüzlük yaptığına kanaat getirerek suçlu buldu. Fransız mahkemesi parayı zimmete geçirme ve usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Fillon çiftini suçlu bularak hapis ve para cezası verdi.

EŞİNE SAHTE İŞ AYARLADI

Fillon, eşi Penelope için “parlamento asistanı” adı altında bir pozisyonda iş vermiş ve yüzbinlerce euroluk maaş ödemesi gerçekleştirmişti.

Mahkeme Fillon çiftini suçlu bularak 5 yıl hapis cezası verirken, bunun 3 yılını erteleme kararı aldı. François Fillon’a ayrıca 375 bin euroluk para cezası verirken, eski siyasetçinin gelecek 10 yıl içerisinde hiçbir seçime aday olarak girememesine karar verildi.

Fransız mahkemesi ayrıca Penelope Fillon’a da 3 yıl hapis cezası verirken bu süreyi erteledi. Mahkeme, Penelope Fillon’a da 375 bin euroluk para cezası kesti.

Mahkeme sonrasında masum olduklarını iddia eden Fillon çifti karara itiraz edeceklerini duyurdu.