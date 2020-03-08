banner411
banner69
ABD'de dehşete düşüren olay
ABD'de dehşete düşüren olay
55 0
Havuza YDÜ damgası
Havuza YDÜ damgası
16 0
 
GAÜ’den aldığınız karkasın değerini kim belirledi ?
GAÜ’den aldığınız karkasın değerini kim belirledi ?
81 0
“500 yataklı hastane yetmez”
“500 yataklı hastane yetmez”
191 0
Çetinkaya’nın acı kaybı
Çetinkaya’nın acı kaybı
233 0
Özok’un talihlisi, aracına kavuştu
Özok’un talihlisi, aracına kavuştu
82 0
Gönyeli’nin serisi bitti
Gönyeli’nin serisi bitti
37 0
banner374

Endonezya'da dev piton iki çocuk annesi kadını yuttu

banner27

Endonezya'da dev piton iki çocuk annesi kadını yuttu

İki çocuk annesi kadının kaybolması üzerine herkes aramaya çıktı, hareket edemeyen dev bir piton gördüklerinde korkunç bir şüpheye kapıldılar. Yılanın öldürülüp içi açıldığında dehşete düşüren görüntü ortaya çıktı

8 METRELİK PİTONUNUN HAREKET ETMEKTE ZORLANDIĞINI FARK EDİLDİ

54 yaşındaki Wa Tiba, dünyada kimsenin hayal bile edemeyeceği bir şekilde öldü. Endonezya'daki Persiapan Lawela köylüleri, sekiz metrelik bir piton gördüklerinde yılanın hareket etmekte zorlandığını fark ettiler.

. Dev yılanın karnını yarıp içine baktıklarında ise iki çocuk annesi Wa Tiba'nın piton tarafından yutulduğunu gördüler. Elbiseleri ve takıları bile üzerinde olan kadının cansız bedeni yılanın içinden çıkarıldı.

BAHÇESİNE ÇALIŞMAYA GİDEN KADIN GÜNLERDİR ARANIYORDU

Wa Tiba'nın kayboluşu ise Perşembe akşamı gerçekleşti. Bahçesine çalışmaya giden kadın, akşam eve dönmedi. Yakınları ve diğer köylüler, Cuma sabahından itibaren kadını aramaya başladı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.