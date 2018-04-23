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ABD James Shaw'u konuşuyor

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Bir çok insanın hayatını kurtardı

ABD James Shaw'u konuşuyor
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 ABD’de çıplak bir adamın waffle dükkanını basarak çevreye ateş etmesi sonucu 4 kişiyi öldürdüğü saldırıda James Shaw Jr. isimli bir müşterinin, saldırgana tuzak kurarak, bir çok insanın hayatını kurtardığı öğrenildi.

 ABD’nin Tennessee eyaletinde, çıplak bir adamın waffle dükkanı basarak 4 kişiyi öldürdüğü saldırıda James Shaw Jr. isimli bir müşterinin, hayatını tehlikeye atarak, dükkandaki insanları kurtardığı ortaya çıktı.

Çıplak saldırganın dükkanı bastığı esnada tuvalette olan Shaw, saldırganın ateş etmeyi bıraktığı an, saldırgana pusu kurup silahını ondan uzaklaştırdı. Silahsız kalan saldırgan, bunun üzerine dükkandan kaçtı.

Birçok kişinin hayatını kurtardığı için kahraman olarak adlandırılan James Shaw Jr ise kolundan hafif olarak yaralandı.

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