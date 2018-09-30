banner107
4 gün kafasında bıçakla gezdi!
4 gün kafasında bıçakla gezdi!
13 0
Yağmur ve dolu Lefkoşa bölgesini vurdu
Yağmur ve dolu Lefkoşa bölgesini vurdu
217 0
Girne ve Gazimağusa’da polis göz açtırmadı
Girne ve Gazimağusa’da polis göz açtırmadı
23 0
Esentepe tepe taklak oldu
Esentepe tepe taklak oldu
145 0
Toyota, Paris’e hibrit çıkarması yapacak
Toyota, Paris’e hibrit çıkarması yapacak
53 0
Kalbimiz tekliyor
Kalbimiz tekliyor
76 0
Aya'dan motor sesleri yükselecek
Aya'dan motor sesleri yükselecek
32 0
Çok az kişinin bildiği ilginç bilgiler 2
Çok az kişinin bildiği ilginç bilgiler 2
81 0
banner82
banner147

4 gün kafasında bıçakla gezdi!

banner27

Kavgada yüzüne bıçak saplandığını sonradan fark eden adam, 4 gün kafasında bıçakla gezdi

4 gün kafasında bıçakla gezdi!
banner192

Güney Afrika’da gittiği barda arkadaşıyla kavga eden bir adamın, 4 gün boyunca kafasında 10 santimlik bıçakla gezdiği belirtildi.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, olay Johannesburg'da meydana geldi. Barda bir arkadaşıyla kavga eden 25 yaşındaki adam, yüzüne bıçak saplandığını fark etmediğini ve uyumak için evine gittiğini anlattı.

Ancak uyandıktan sonra başı ve sol gözünün ağrıdığını fark eden adam, arkadaşlarının ısrarı üzerine hastaneye başvurdu.

Röntgen filmlerinde, hastanın sol gözünün atında kemiğe saplanmış halde kocaman bir bıçağın olduğu görüldü. Doktorlar, bıçağın hiçbir büyük damara zarar vermediği için adamın hayatta kaldığını söylediler.

Ancak bürokrasi yüzünden adam, 4 gün kafasında bıçakla geçirmek zorunda kaldı. 4 gün sonra ameliyata alınan hastanın kafatasından bıçak başarılı bir operasyonla çıkartıldı.

Adam, bu olayın hayat bakışını gözden geçirmeye ve karşıdakinin elinde bıçak veya tabanca varken kahramanlık yapmadan önce iki kez düşünmeye zorladığını söyledi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.