Kavgada yüzüne bıçak saplandığını sonradan fark eden adam, 4 gün kafasında bıçakla gezdi

Güney Afrika’da gittiği barda arkadaşıyla kavga eden bir adamın, 4 gün boyunca kafasında 10 santimlik bıçakla gezdiği belirtildi.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, olay Johannesburg'da meydana geldi. Barda bir arkadaşıyla kavga eden 25 yaşındaki adam, yüzüne bıçak saplandığını fark etmediğini ve uyumak için evine gittiğini anlattı.

Ancak uyandıktan sonra başı ve sol gözünün ağrıdığını fark eden adam, arkadaşlarının ısrarı üzerine hastaneye başvurdu.

Röntgen filmlerinde, hastanın sol gözünün atında kemiğe saplanmış halde kocaman bir bıçağın olduğu görüldü. Doktorlar, bıçağın hiçbir büyük damara zarar vermediği için adamın hayatta kaldığını söylediler.

Ancak bürokrasi yüzünden adam, 4 gün kafasında bıçakla geçirmek zorunda kaldı. 4 gün sonra ameliyata alınan hastanın kafatasından bıçak başarılı bir operasyonla çıkartıldı.

Adam, bu olayın hayat bakışını gözden geçirmeye ve karşıdakinin elinde bıçak veya tabanca varken kahramanlık yapmadan önce iki kez düşünmeye zorladığını söyledi.