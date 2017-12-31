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2018'e ilk onlar 'merhaba' dedi

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Samoa ve Christmas adaları 2018'e ilk giren ülkeler oldu. Onları Yeni Zelanda ve Avustralya takip etti

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2018'e ilk onlar 'merhaba' dedi
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Dünya üzerinde 2018'i ilk kutlayanlar Pasifik Okyanusu’nun ada devletleri Samoa, Tonga ve Kiribati oldu. Ülkelerin vatandaşları TSİ 13:00'te 2018'e "merhaba" dedi. Yeni Zelanda ise bir saat sonra yeni yılı kutladı.

Yeni yıla ilk giren ülke olan Yeni Zelanda, 2018'in ilk dakikalarına havai fişek gösterisi ile 'merhaba' dedi.

Güney yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, Auckland kentinde bulunan Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile 2018'e giren ilk ülke oldu.

Yeni Zelanda'da Auckland kentinde bulunan Sky Tower'da havai fişek gösterisinefesleri kesti

AVUSTRALYA'DA GÖRKEMLİ KUTLAMA

Avustralya'nın Sydney limanında turistler cumartesiden bu yana çadır ve uyku tulumlarıyla TSİ 16.00'da yapılan havai fişek gösterisi için ünlü Opera binasına nazır en güzel manzarayı kapmak için birbiriyle yarıştılar.

Kutlamaları izlemek için Sydney limanına toplamda yaklaşık bir milyon 600 kişinin geldiği bildirildi.

Sidney

Singapur

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