Sadıkoğlu’ndan Dr. Küçük Vakfı’na destek sözü

İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, Liderimiz Dr. Küçük’ün yaşatılması ve tanıtılmasının önemli olduğunu vurguladı ve bu konuda İskele’de yürütülecek çalışmalara tam destek vereceklerini açıkladı

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçük ve beraberindeki heyet İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Dr. Fazıl Küçük’ü tanıtma ve yaşatmak adına sürdürdükleri çalışmalar hakkında Başkan Sadıkoğlu’na bilgi veren Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük, amaçlarının Dr. Fazıl Küçük’ü, İskele’de de yeni nesile en doğru şekilde anlatmak olduğunu söyledi.

KÜÇÜK: “AMACIMIZ LİDERİMİZİ YAŞATMAK VE TANITMAK”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaretinde konuşan Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Küçük, Dr. Küçük’ün anısını yaşatma ve tanıtma adına çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Yürütülen çalışmalar hakkında Başkan Sadıkoğlu’na bilgiler veren Küçük, Vakıf olarak aktif bir çalışma yürüttüklerini de sözlerine ekledi.

SADIKOĞLU: “ÇALIŞMALARA TAM DESTEK VERECEĞİZ”

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçük ve yönetim kurulu üyelerini kabulünde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sadıkoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmesinde büyük rol oynayan Toplum Lideri Küçük’ün, yaşatılması ve tanıtılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesi mimarlarından Dr. Fazıl Küçük’ün topluma önemli hizmetler verdiğini hatırlattı.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın tarihi bir görev üstlendiğini de söyleyen Başkan Sadıkoğlu, başta Mehmet Küçük olmak üzere tüm Vakıf Yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi.

İskele Belediye Başkanı, İskele Belediyesi olarak, İskele’de yürütülecek Dr. Fazıl Küçük’ün yaşatılması ve tanıtılması çalışmalarına da tam destek vereceklerini söyledi.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçük, ziyaretin anısına, Başkan Hasan Sadıkoğlu’na, Dr. Fazıl Küçük’ün hayatının anlatıldığı kitap takdim etti.