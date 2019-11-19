Küçüklerin Dr. Küçük sevgisi bir başka

Ulukışla ve Haspolat İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün hayatının anlatıldığı Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki İlköğretim Dairesi altındaki ilkokulların Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne ziyaretleri yeniden hızlandı.

İlköğretimde 2019-2020 Eğitim yılının ilk iki ayının geride kaldığı bugünlerde küçük öğrenciler Kıbrıs Türkü’nün özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün hayatının anlatıldığı Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaret ederek bilgi dağarcıklarını büyütüyorlar.

Bu ziyaretler kapsamında dün Mesarya okullarından biri olan Ulukışla İlkokulu ile Lefkoşa bölgesi okullarından Haspolat İlkokulu ziyaretler gerçekleştirdiler.

Ulukışla İlkokulu 4 ve 5. sınıflar ve öğretmenleriyle birlikte müzeyi ziyaret ederken, Haspolat İlkokulu ise 4. sınıf öğrencileri ile öğretmenler ziyarette bulundular.

Ziyaret sırasında müze yetkilileri Ayfer Özdiken ile Fatoş Kızılyürek’ten Dr. Küçük’ün hayatıyla ilgili bilgiler alan öğrenciler oldukça mutlu şekilde müzeden ayrıldılar.