Özinal turnuvası şampiyonu Gamla

Güzelyurt Darts Birliği tarafından düzenlenen Ayşe Özinal Açık Anı Darts Turnuvası’nda Kurtuluş Gamla şampiyon oldu. İkinciliği Hüseyin Orakçıoğlu elde etti

Güzelyurt Darts Birliği tarafından düzenlenen Ayşe Özinal Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Güzelyurt Darts Birliği Lokali’nde gerçekleşen turnuvada Kurtuluş Gamla şampiyon oldu. Gamla finalde karşılaştığı rakibi Hüseyin Orakçıoğlu’nu 3-2 mağlup ederek birinciliği elde etti.

Alkan Caner ile Hasan Kandulu arasında yapılan üçüncülük mücadelesini 3-0’lık skorla Alkan Caner kazandı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri merhumenin eşi Özkan Özinal, oğlu Kamil Özinal ve Güzelyurt Darts Birliği Başkanı Abuzer Ekbiç tarafından verildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Final maçı

Hüseyin Orakçıoğlu-Kurtuluş Gamla: 2-3

Diğer ödüller

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Sertuğ Alasya (139 sayı)

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Kurtuluş Gamla (180 sayı)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Hüseyin Orakçıoğlu (16 darts)