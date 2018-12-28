Özeren, Minareliköy’ü zirveye taşıyor

Minareliköy Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası’nın üçüncü ayağında Minareliköy sporcusu Salım Özeren şampiyon oldu

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun düzenlediği Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası’nın üçüncü ayağı Minareliköy Spor Kulübü’nde yapıldı.

Üçüncü ayak müsabakalarında Minareliköy sporcusu Salım Özeren şampiyon oldu. Özeren, finalde takım arkadaşı Hasan Yıldıran’ı mağlup etti. Özeren üç ayak sonunda 49 puanla ferdi sıralamada zirvede yer alırken, takımı Minareliköy 166 puanla takım klasmanında ilk sırada bulunuyor. Üçüncü ayak müsabakalarında Gönyeli Avcılık Atıcılık Sporcusu Mustafa Behlül üçüncülüğü, Minarelikoy sporcusu Hasan Kara dördüncülüğü elde etti.

Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası’nın 3’üncü ayak sonuçları ve oluşan puan durumları şöyle:

1.Salim Özeren (Minareliköy)

2.Hasan Yıldıran (Minareliköy)

3.Mustafa Behlül (Gönyeli Av.At.)

4.Halil Kara (Minareliköy)

FERDİ SIRALAMA

SPORCU ADI PUAN

1.Salim Özeren-Minareliköy 49

2.Hasan Yıldıran-Minareliköy 37

3.Cemal Gingi-Minareliköy 30

4.Faik Amcaoğlu-Gönyeli Av.At.K. 26

5.Celal Aktaş-Cihangir 24

TAKIM SIRALAMASI

TAKIM ADI PUAN

1.Minareliköy 166

2.Gönyeli Av.At.K. 93

3.Cihangir 66

4.Lefkoşa Darts Birliği 58

5.Lefkoşa Spor Birliği 56

6.Güzelyurt Darts Birliği 50