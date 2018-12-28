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Özeren, Minareliköy’ü zirveye taşıyor

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Minareliköy Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası’nın üçüncü ayağında Minareliköy sporcusu Salım Özeren şampiyon oldu

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Özeren, Minareliköy’ü zirveye taşıyor
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun düzenlediği Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası’nın üçüncü ayağı Minareliköy Spor Kulübü’nde yapıldı.

Üçüncü ayak müsabakalarında Minareliköy sporcusu Salım Özeren şampiyon oldu. Özeren, finalde takım arkadaşı Hasan Yıldıran’ı mağlup etti. Özeren üç ayak sonunda 49 puanla ferdi sıralamada zirvede yer alırken, takımı Minareliköy 166 puanla takım klasmanında ilk sırada bulunuyor. Üçüncü ayak müsabakalarında Gönyeli Avcılık Atıcılık Sporcusu Mustafa Behlül üçüncülüğü, Minarelikoy sporcusu Hasan Kara dördüncülüğü elde etti.

Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası’nın 3’üncü ayak sonuçları ve oluşan puan durumları şöyle:

1.Salim Özeren (Minareliköy)

2.Hasan Yıldıran (Minareliköy)

3.Mustafa Behlül (Gönyeli Av.At.)

4.Halil Kara (Minareliköy)

FERDİ SIRALAMA                                  

SPORCU ADI                                                                PUAN

1.Salim Özeren-Minareliköy                                 49

2.Hasan Yıldıran-Minareliköy                                37

3.Cemal Gingi-Minareliköy                                    30

4.Faik Amcaoğlu-Gönyeli Av.At.K.                      26

5.Celal Aktaş-Cihangir                                              24

TAKIM SIRALAMASI                                                                                                                                                                                                          

 TAKIM ADI                                                               PUAN

1.Minareliköy                                                          166

2.Gönyeli Av.At.K.                                                 93

3.Cihangir                                                                  66

4.Lefkoşa Darts Birliği                                           58

5.Lefkoşa Spor Birliği                                             56

6.Güzelyurt Darts Birliği                                       50

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