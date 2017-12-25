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Güzelyurt’ta sezonu Behlül açtı

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Güzelyurt’ta, Tezer Tayanç Açık Anı Darts Turnuvası adı altında gerçekleştirilen sezonun açılış turnuvasında birinciliği Mustafa Behlül elde etti

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Güzelyurt’ta sezonu Behlül açtı
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Güzelyurt Darts Birliği (GDB) ile Güzelyurt Belediyesi’nin birlikte düzenlediği sezon açılış turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Tezer Tayanç Açık Anı Darts Turnuvası adı altında gerçekleştirilen turnuvada birinciliği Mustafa Behlül elde etti. GDB Lokali’nde yapılan ve kalabalık bir sporcu topluluğunun katıldığı açılış turnuvasının finalinde Mustafa Behlül, rakibi Enver Balıkçı’yı 3-1 yenerek mutlu sona ulaştı. Salih Ateşli ve Caner Bozbeyli arasında yapılan üçüncülük mücadelesini Salih Ateşli 3-2 kazandı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Tezer Tayanç’ın ailesi verdi.

Alınan sonuçlar:

Final maçı:

Mustafa Behlül-Evren Balıkçı: 3-1

Yan ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Evren Balıkçı (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Hüseyin Orakçıoğlu (82 sayı)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Mustafa Behlül (15 darts)

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