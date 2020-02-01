Demokrasi Turnuvası şampiyonu Gülenler

4. Geleneksel Demokrasi Şehitleri Turnuvasında şampiyon Ergün Gülenler olurken 2.Hüseyin Moda, 3.Salım Özeren oldu

Demokrasi Şehitleri Yaşatma Derneği ile Lefkoşa Darts Birliği’nin Barış Manço Parkında organize ettiği Demokrasi Şehitleri 4. Geleneksel Darts Turnuvası yapıldı.

30 dartsçının katılımı ile gerçekleştirilen 4. Geleneksel Demokrasi Şehitleri Turnuvasında şampiyon Ergün Gülenler olurken, 2.Hüseyin Moda, 3.Salım Özeren oldu. Gecede ödül almaya hak kazan kişilere ödüllerini dernek yönetim kurulu üyeleri taktim etti.

Üçüncüye ödülünü Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği yöneticisi Ertan İnce verirken, ikinciye ödülünü Ertan İnce verdi. Turnuvada şampiyon olan Ergün Gülenler’e ödülünü Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği başkanı Burhan Eraslan verdi.

Organize edilen turnuvada ise yan ödülleri alanlar aşağıdaki gibidir.

En yüksek sayıdan bitiren: Tamer Kaya (154)

En az okta bitiren: Tahir Çaltinoğlu (13 Ok)

En yüksek sayı atan: Faik Amcaoğlu ( 180 – 1 Adet)

En iyi hakem: Emre Köse