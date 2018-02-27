Dartsta heyecan devam ediyor

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 15’inci haftasını Yenicami, Gönyeli Avcılık Atıcılık, LEGEND ve Güzelyurt Darts Birliği (GDB) galip tamamladılar

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne önceki gün oynanan 15’inci hafta maçlarıyla devam edildi.

Dokuz takımın mücadele verdiği ligin 15’inci haftasını Yenicami, Gönyeli Avcılık Atıcılık, LEGEND ve Güzelyurt Darts Birliği (GDB) galip tamamladı. Haftanın önemli maçında ikinci sıradaki Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM) ile üçüncü sıradaki Gönyeli Avcılık Atıcılık karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 10-6’lık skorla Gönyeli Avcılık Atıcılık kazandı. Lig lideri LEGEND, Vadili deplasmanından 14-2 galip dönerek yoluna devam etti.

Yenicami, Dağyolu’nu 11-5 mağlup ederken, GDB, Lefkoşa Spor Birliği karşısında maçı hükmen 16-0 kazandı. Efes Pilsen Darts Süper Ligi 15’inci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

GDB-Lefkoşa Spor Birliği: 16-0 (hükmen)

Yenicami-Dağyolu: 11-5

DİGEM-Gönyeli Av.At.: 6-10

Vadili Darts Derneği-LEGEND: 2-14

Minareliköy (Bay)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.LEGEND 14 12 2 0 154 70 38 84

2.DİGEM 14 11 0 3 150 74 33 76

3.Gönyeli Av.At. 14 9 3 2 128 96 30 32

4.Minareliköy 14 7 2 5 115 109 23 6

5.Güzelyurt Darts Birliği 14 6 3 5 127 97 21 30

6.Dağyolu 14 5 3 6 106 118 18 -12

7.Yenicami 15 5 1 9 110 130 16 -20

8.Vadili Darts Derneği 14 1 0 13 73 151 3 -78

9.Lefkoşa Spor Birliği 15 1 0 14 61 179 3 -118