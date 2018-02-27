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Dartsta heyecan devam ediyor

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Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 15’inci haftasını Yenicami, Gönyeli Avcılık Atıcılık, LEGEND ve Güzelyurt Darts Birliği (GDB) galip tamamladılar

Dartsta heyecan devam ediyor
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne önceki gün oynanan 15’inci hafta maçlarıyla devam edildi.

Dokuz takımın mücadele verdiği ligin 15’inci haftasını Yenicami, Gönyeli Avcılık Atıcılık, LEGEND ve Güzelyurt Darts Birliği (GDB) galip tamamladı. Haftanın önemli maçında ikinci sıradaki Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM) ile üçüncü sıradaki Gönyeli Avcılık Atıcılık karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 10-6’lık skorla Gönyeli Avcılık Atıcılık kazandı. Lig lideri LEGEND, Vadili deplasmanından 14-2 galip dönerek yoluna devam etti.

Yenicami, Dağyolu’nu 11-5 mağlup ederken, GDB, Lefkoşa Spor Birliği karşısında maçı hükmen 16-0 kazandı. Efes Pilsen Darts Süper Ligi 15’inci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

GDB-Lefkoşa Spor Birliği: 16-0 (hükmen)

Yenicami-Dağyolu: 11-5

DİGEM-Gönyeli Av.At.: 6-10

Vadili Darts Derneği-LEGEND: 2-14

Minareliköy (Bay)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU 

TAKIMLAR                          O         G         B         M        A         Y         P          AV

1.LEGEND                            14        12        2          0          154      70        38        84

2.DİGEM                               14        11        0          3          150      74        33        76

3.Gönyeli Av.At.                   14        9          3          2          128      96        30        32

4.Minareliköy                         14        7          2          5          115      109      23        6

5.Güzelyurt Darts Birliği       14        6          3          5          127      97        21        30

6.Dağyolu                               14        5          3          6          106      118      18        -12

7.Yenicami                             15        5          1          9          110      130      16        -20

8.Vadili Darts Derneği           14        1          0          13        73        151      3          -78

9.Lefkoşa Spor Birliği            15        1          0          14        61        179      3          -118

                                                                                                             

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