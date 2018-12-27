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Dartsta, Birinci Ligi heyecanı sürüyor

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Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne devam edilirken, sekizinci haftasında Mesarya Darts Birliği, Lefkoşa Spor Birliği, Diamond Child ve Mağusa Darts Birliği galip geldiler

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Dartsta, Birinci Ligi heyecanı sürüyor
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne sekizinci hafta maçlarıyla devam edildi.

On bir takımın mücadele verdiği ligin sekizinci haftasını Mesarya Darts Birliği, Lefkoşa Spor Birliği, Diamond Child ve Gazimağusa Darts Birliği galip tamamladılar. Lig lideri Lefkoşa Spor Birliği, deplasmanda Taşkınköy’ü 13-3 mağlup ederek yenilgisiz zirve yolculuğuna devam etti. Haftanın en çekişmeli maçı Diamond Child ile Düzova arasındaki mücadele oldu. Karşılaşmayı ev sahibi Diamond Child 9-7 kazandı.   

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin  8’inci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Mağusa Kültür Derneği-Mesarya Darts Birliği: 4-12

Taşkınköy-Lefkoşa Spor Birliği: 3-13

Diamond Child-Düzova: 9-7

Gazimağusa Darts Birliği-Göçmenköy: 12-4

Lefkoşa Darts Birliği-Düzkaya (Ertelendi)

Marmara (Bay)

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR                                    O G B M A  Y  P   AV

1.Lefkoşa Spor Birliği                      7  7  0 0  89 23 21 66

2.Lefkoşa Darts Birliği                     7  6  0 1  82 30 18 52

3.Düzkaya.                                       6  5  1 0  80 16 16 64

4.Marmara.                                       7  4  1 2  72 40 13 32

5.Gazimağusa Darts Birliği               8  4  0 4  61 67 12 -6

6.Taşkınköy                                      7  4  0 3  52 60 12 -8

7.Diamond Child                              8  3  1 4  50 78 10 -28

8.Göçmenköy                                   7  2  1 4  40 72 7   -32

9.Düzova                                          7  1  0 6  39 73 3   -34

10.Mesarya Darts Birliği                  7  1  0 6  39 73 3   -34

11.Mağusa Kültür Derneği               7  0  0 7  20 92 0   -72

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