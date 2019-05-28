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Darts Yaz Ligi heyecanı sürüyor

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Darts Yaz Ligi heyecanı sürüyor
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Lefkoşa Darts Birliği tarafından organize edilen Lefkoşa Yaz Darts ligine dördüncü hafta maçları ile devam edildi.

Lefkoşa Darts Birliği (LDB) tarafından organize edilen Lefkoşa Yaz Darts ligine dördüncü hafta maçları ile devam edili Yaz Liginin güçlü ekiplerinden Lefkoşa Darts Birliği, Gönyeli Darts Birliğini 12-4 mağlup ederek dördüncü haftayı puan kayıpsız kapatan tek takım oldu. Gülşen Oto ile Lefkoşa Spor Birliği 8-8 berabere kalarak yenişemezken, Daimond Chıld Darts Derneği karşılaştığı WİZARD Darts Takımını 10-6 mağlup ederek puanla tanıştı. LEGEND’in rakibi İGEM’in sahaya çıkmaması sonucu LEGEND 16-0 hükmen galip gelmiş oldu. Haftanın (BAY) takımıysa Corner House Darts Takımıydı.

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