Caner açılışta hedefe attı

Güzelyurt Darts Birliği tarafından düzenlenen 2018-2019 Darts Sezonu’nun açılış turnuvasını Alkan Caner kazandı

Güzelyurt Darts Birliği(GDB) tarafından Güzelyurt Belediyesi işbirliği ile düzenlenen 2018 – 2019 Darts Sezonu açılış turnuvası Tezer Tayanç Açık Anı Darts Turnuvası olarak yapıldı.

GDB Lokali’nde gerçekleştirilen ve 46 sporcunun katılımı yapılan turnuvada Alkan Caner şampiyon oldu. Alkan Caner, finaldeki rakibi Caner Bozbeyli’yi 3-1 yenerek birinciliği kazandı. Caner Bozbeyli ile Kurtuluş Gamla arasında yapılan üçüncülük mücadelesinde Kurtuluş Gamla rakibini 3-0 mağlup etti.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri merhum dartsçı Tezer Tayanç'ın oğlu İnanç Tayanç, kardeşleri Tamer Tayanç, Tahsin Tayanç, Hasan Çoban, yeğeni Tezer Tayanç ve Avni Tayanç tarafından verildi.

Alınan yan ödüller şöyle:

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Murat Özdemir (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Caner Bozbeyli (106 sayı)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Kurtuluş Gamla (15 darts)