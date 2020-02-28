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Alina ve Ata şampiyon

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Kadınlar ve Genç Erkekler Ferdi Darts Şampiyonası tamamlanırken kadınlarda Alina Docherty, gençlerde Ata Köse şampiyon oldu

Alina ve Ata şampiyon

Gürtap Davutoğlu başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar ve Genç Erkekler Ferdi Darts Şampiyonası sona erdi.

AlinaDocherty, genç erkelerde Ata Köse şampiyon oldu. Kadınlarda ikinciliği Samiran Çoban, üçüncülüğü Süreyya Vaiz elde etti. Genç erkeklerde Hüseyin Osman Türeray ikinci, Hüseyin Çoşkuner üçüncü oldu.

Gönyeli Spor Kulübü Darts Salonu’nda önceki gün yapılan şampiyonanın beşinci ayağını ise kadınlarda AlinaDocherty, genç erkeklerde Ata Köse kazandı. Kadınlarda ikinciliği Samiran Çoban, üçüncülüğü Süreyya Vaiz elde etti. Genç erkeklerde Hüseyin Çoşkuner ikinci, Emre Köse üçüncü oldu.

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