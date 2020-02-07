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Alina ve Ata hedefe attı

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“KKDF Genç Erkekler” ve “KKDF Kadınlar” ferdi darts şampiyonasının ikinci ayağı yapılırken Alina Docherty ve Ata Köse birinciliği elde ettiler

Alina ve Ata hedefe attı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından organize edilen “KKDF Genç Erkekler” ve “KKDF Kadınlar” ferdi darts şampiyonasının ikinci ayağı yapıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli maçların oynandığı turnuvada Genç erkeklerde Ata Köse, Kadınlarda Alina Docherty birinciliği elde ettiler.

Alınan sonuçlar şöyle:

GENÇ ERKEKLER

1-Ata Köse

2-Hüseyin Coşkuner

3-Eray Tok

KADINLAR

1-Alina Docherty

2-Samiran Çoban

3-Ebru Kösemihal

GENÇ ERKEKLER FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU

1.Hüseyin Coşkuner   16        16        32

2.Ata Köse      7          20        27

3. Osman Türeray       20        5          25

KADINLAR FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU

1.Alına Docherty        20        20        40

2.Ebru Kösemihal       16        12        28

3.Samiran Çoban        12        16        28

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