Alina ve Ata hedefe attı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından organize edilen “KKDF Genç Erkekler” ve “KKDF Kadınlar” ferdi darts şampiyonasının ikinci ayağı yapıldı.
Oldukça heyecanlı ve çekişmeli maçların oynandığı turnuvada Genç erkeklerde Ata Köse, Kadınlarda Alina Docherty birinciliği elde ettiler.
Alınan sonuçlar şöyle:
GENÇ ERKEKLER
1-Ata Köse
2-Hüseyin Coşkuner
3-Eray Tok
KADINLAR
1-Alina Docherty
2-Samiran Çoban
3-Ebru Kösemihal
GENÇ ERKEKLER FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU
1.Hüseyin Coşkuner 16 16 32
2.Ata Köse 7 20 27
3. Osman Türeray 20 5 25
KADINLAR FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU
1.Alına Docherty 20 20 40
2.Ebru Kösemihal 16 12 28
3.Samiran Çoban 12 16 28