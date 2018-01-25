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İlk kez maymun klonlandı

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Çinli bilim insanları dünyada ilk kez bir maymunu klonladıklarını duyurdu. Klonlanan Makak maymunlarının insan sağlığı konusundaki araştırmalara model olabileceği düşünülüyor.

İlk kez maymun klonlandı
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Birinin adı Zong Zong diğerinin adı Hua Hua, onlar dünyanın klonlanan ilk Makak maymunları.

Çinli bilim insanları 1996'da İskoçya'da klonlanan koyun Dolly'den sonra ilk kez bir primat klonladı.

Klonlama işleminin koyun Dolly ile aynı teknikle yapıldığı belirtiliyor.

İşlem 2017'nin sonunda Çin Bilimler Akademisi'nde gerçekleştirildi.

Araştırmacılar yaklaşık 2 aylık olan maymunların sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söylüyor.

Çinli bilim insanları önümüzdeki günlerde daha fazla Makak klonlayacaklarını duyurdu.

Araştırmacılar, insanla genetik olarak özdeş olan maymunların insan sağlığı konusundaki araştırmalar için model olabileceğine dikkat çekiyor.

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