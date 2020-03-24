Kuzey Kıbrıs Turkcell: “Kahramanlarımızın yanındayız”

Kuzey Kıbrıs Turkcell, koronavirüs nedeniyle canla başla çalışan başta sağlık çalışanları olmak üzere güvenlik görevlileri ve tüm basın mensuplarına nisan ayı sonuna kadar kullanabilecekleri 5 GB internet hediye etti

Tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken ülkemizde de bu bağlamda çalışmalar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell,bu süreçte gerek halkımız gerekse çalışanları için gerçekleştirdiği birçok çalışma ile ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından son olarak yapılan yazılı açıklamada, "Bizler için 7/24 canla başla çalışan kahramanlarımızın yanındayız" denilirken onlar için ülke genelinde herkesin duyarlılık gösterdiği alkış kampanyasından da bahsedildi.

Sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri ve basın mensuplarına 5GB hediye

Kuzey Kıbrıs Turkcell açıklamasında, "Bizler Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesi olarak, bu sürecin zorluğunun farkındayız. Onlar hepimizden daha tedirgin ve çok zor bir görev üstleniyorlar. Bu süreçte bizlere ailelerinden uzakta hizmet ediyorlar. Turkcell olarak gerek manevi olarak gerekse iletişim ve teknolojimizle tüm müşterilerimizin yanında olduğumuz gibi onların da yanındayız. Tüm halkımızın iletişimi aksamadan aynı şekilde devam etsin diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Görevleri başında bulunan sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri ile basın mensuplarımızın hatlarına, Nisan ayı sonuna kadar geçerli 5 GB internet hediye ettik. Bu günleri dayanışma içerisinde birlik olarak atlatacağız. Turkcell olarak yanınızdayız. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Kuzey Kıbrıs Turkcell sisteminde kayıtlı meslek bilgisi Doktor, Hemşire, Sağlık Çalışanı, Eczacı, Polis, İtfaiyeci, Asker (Kadrolu), Bekçi, Gazeteci ve Basın/Yayın Çalışanları olan kişilerin hatlarına otomatik olarak yükleme yapıldığı ve hiçbir işlem yapmalarına gerek olmadığı da belirtildi.

Görevleri başındaki kişiler alkışlandı

Kuzey Kıbrıs’ın lider iletişim ve teknoloji şirketi Kuzey Kıbrıs Turkcell farkındalık amacıyla bir çalışmaya daha öncülük etti. Tüm ada genelinde herkesin katkı koyduğu bir alkış kampanyasının iletişimini yapıp yüzlerce kişiye ulaşarak destek topladı. 20 Mart ve 21 Mart tarihlerinde çok sayıda kişi balkonlarına veya evlerinin önüne çıkarak görevleri başında çalışan kişileri alkışlayarak “Yanlarındayız” mesajı verdi.

Tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilere 1 GB hediye

Kuzey Kıbrıs Turkcell açıklamasında aynı zamanda tüm müşterilerine mart ayı sonuna kadar geçerli 1 GB internet hediye ettiklerini de anımsatarak, 1 yazıp 1133’e kısa mesaj gönderen herkesin bu kampanyadan yararlanabileceğini hatırlattı. Tüm detaylar içinse kktcell.com üzerinden bilgi alınabileceği belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, tüm halkımızı korumak ve evdeyiz mesajı vermek amacıyla geçtiğimiz günlerde tüm müşterilerinin telefonlarındaki operatör ismini de değişerek #Evdeyiz KKTC hashtag’ını tanımlamıştı.