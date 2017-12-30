Yakın Doğu fırtınası dinmiyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 12. haftasında evinde Adana ASKİ’yi konuk eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Baskbetol Takımı, rakibini 84-69 mağlup etti. Yakın Doğu Üniversitesi ligdeki galibiyet sayısını 11’e çıkararak liderliğini sürdürdü.
Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maçta, Yakın Doğu Üniversitesi periyotları 23-12, 50-39, 63-56 ve 84-69 önde tamamladı. Yakın Doğu Üniversitesi maçta rakibine ribauntlarda 47-36, asistte 22-15 üstünlük sağladı.
Yakın Doğu Ünivresitesi’nde Jantel Lavender 19 sayı, 12 ribaund ve Olcay Çakır Turgut 17 sayı, 3 ribaunt, 3 asist ile ön plana çıktı.