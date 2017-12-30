banner107
banner69
Ocak'ta Bolkan bıraktı
Ocak'ta Bolkan bıraktı
9 0
Yenilenen Duster yollarda
Yenilenen Duster yollarda
15 0
 
10 0
2017'de dünyamızın yaşadığı doğal afetler
2017'de dünyamızın yaşadığı doğal afetler
27 0
Cikla avcılarının beklediği haber
Cikla avcılarının beklediği haber
143 0
İktisatbank'tan anlamlı organizasyon
İktisatbank'tan anlamlı organizasyon
31 0
25 0
banner108

Yakın Doğu fırtınası dinmiyor

banner27

Adana ASKİ’yi konuk eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Baskbetol Takımı, rakibini 84-69 mağlup etti. Yakın Doğu Üniversitesi ligdeki galibiyet sayısını 11’e çıkararak liderliğini sürdürdü

banner109
Yakın Doğu fırtınası dinmiyor
banner87

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 12. haftasında evinde Adana ASKİ’yi konuk eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Baskbetol Takımı, rakibini 84-69 mağlup etti. Yakın Doğu Üniversitesi ligdeki galibiyet sayısını 11’e çıkararak liderliğini sürdürdü. 

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maçta, Yakın Doğu Üniversitesi periyotları 23-12, 50-39, 63-56 ve 84-69 önde tamamladı. Yakın Doğu Üniversitesi maçta rakibine  ribauntlarda  47-36, asistte 22-15 üstünlük sağladı.  

Yakın Doğu Ünivresitesi’nde Jantel Lavender 19 sayı, 12 ribaund ve Olcay Çakır Turgut 17 sayı, 3 ribaunt, 3 asist ile ön plana çıktı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.