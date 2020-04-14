TBF Akademi hayata geçiyor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Avrupa basketbolunda tarihi bir ilke imza atarak, geniş kapsamıyla örneği olmayan "online" eğitim hizmeti verecek TBF Akademi'yi hayata geçirdi

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun önderliğinde iki buçuk yıllık bir çalışma sonrası tamamlanan proje, isteyen herkese, Türkiye'nin 81 iline eşit bir eğitim imkanı tanıyacak.

Aynı zamanda büyük bir dijital kütüphane olacak TBF Akademi'de "online" olarak antrenör, yönetici ve hakem başta olmak üzere birçok eğitim programı düzenlenecek.

TBF Akademi'yle ilgili Hidayet Türkoğlu, çok emek harcadıkları projenin çıkışını şöyle anlattı:

"Gelişen teknoloji ve altyapı sayesinde Türkiye'de basketbolun paydaşları olan; hakem, antrenör, kondisyoner ve yöneticilere, 81 ilde eşit eğitim ve gelişim imkanı sağlamak istedik. Geçmiş dönemde federasyonumuz, antrenör ve hakem eğitimleri veriyordu. Bu eğitimlerde, eğitmenler bir şehre gidiyor ve kısa dönemde bu eğitimler tamamlanıyordu. TBF Akademi'nin devreye girmesiyle teorik olan bilgilerin standart biçimde herkese ulaşmasını ve sürekli güncel bilgi akışını sağlayacağız."

Türk basketbolunun bu uygulamayla tüm dünyaya örnek olacağını aktaran Türkoğlu, "Dünyanın en önde gelen uzaktan eğitim platformları arasına giren bu uygulamayla, Türk basketbolunun vizyon olarak örnek alınacağını tahmin ediyoruz. Hatta bu konuda duyum sahibi olan ülkeler şimdiden bizimle görüşmek ve deneyimlerimizden faydalanmak istiyor. TBF Akademi aynı zamanda içinde bulunduğumuz pandemi durumunda devreye alınan ve sıkça duymaya başladığımız 'e-learning' yani internet aracılığı ile uzaktan eğitim hizmetlerine de ne kadar hazır olduğumuzu ortaya koyacak bir fırsat olmuştur." diye konuştu.

Projenin hazırlık aşamasında basketbol dünyasındaki birçok arkadaşıyla fikir alışverişi yaptığını anlatan Türkoğlu, "Çok etkilendiler, bir kısmı da dışarıdan duyup bize sordu, program başka dillere de adapte edilebilir mi diye? Tabii ki önceliğimiz, ülkemizde bu akademiyi başlatıp iyileştirmeleri gerçekleştirmek ve Türk basketbolu için büyük bir fark oluşturmak. Sonrasında bilgiyi ve tecrübeyi ihraç eden federasyon olmayı da isteriz." ifadelerini kullandı.

TBF Akademi'nin yakın zamanda çok büyük bir dijital kütüphaneye dönüşeceğini de vurgulayan Türkoğlu, bu proje sayesinde ulusal ve uluslararası seminerlere herkesin rahatlıkla ulaşabileceğini kaydetti.