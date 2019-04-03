Russell Westbrook NBA tarihine geçti

Oklahoma City'nin Lakers'ı yendiği maçı 20 sayı, 21 asist ve 20 ribauntla tamamlayan Russell Westbrook, üç istatistikte 20 barajına ulaşan NBA tarihindeki ikinci oyuncu oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'un üstün performansıyla rekora imza attığı mücadelede Los Angeles Lakers'ı 119-103 mağlup etti.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off'a kalmayı garantileyen Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 119-103'lük skorla yenerek sezonun 45. galibiyetini aldı.

51 YIL SONRA BİR İLK

Thunder'da 20 sayı, 21 asist ve 20 ribauntluk performansıyla galibiyette başrolü oynayan Westbrook, NBA'de üç istatistikte 20 barajına 51 yıl sonra ulaşarak adını tarihe yazdırdı. Paul George ve Jerami Grant 19'ar sayı, Steven Adams ise 13 sayıyla galibiyete katkı yapan diğer oyuncular oldu.

Westbrook'un tarihi başarısını NBA'de daha önce sadece Wilt Chamberlain, 1968 yılında Pistons'a karşı 22 sayı, 25 ribaunt ve 21 asistlik performansıyla gerçekleştirmişti.

Play-off'a kalma şansını kaçırmasının ardından birçok yıldız oyuncusundan yoksun olarak maça çıkan Lakers'ın en skorer oyuncusu, 23 sayı kaydeden Kentavious Caldwell-Pope oldu.