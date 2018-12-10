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Potada özel sayılar atıldı

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Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin katıldığı Algım 5. Engelsiz Turnike Basketbol Turnuvası gerçekleştirilirken, turnuvada Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi şampiyon oldu

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Potada özel sayılar atıldı
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Özel eğitime gereksinim duyan bireylerle ilgili toplumumuzdaki farkındalığı artırmak amacıyla her yıl düzenlenen ALGIM 5. Engelsiz Turnike Basketbol Turnuvası, Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Telsim'in de katkılarıyla bu yıl beşincisi düzenlenen KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Koordinsasyon birimi Sorumlusu Seda Kıraç,Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Yakın Doğu Koleji idarecilerinin de katıldığı organizasyonda Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi şampiyon olurken,Girne Özel Eğitim Merkezi ikinci, ALGIM Özel Eğitim Merkezi üçüncü, Lefkoşa İş Eğitim ve Özel Eğitim Merkezi ise dördüncü oldu. Ayrıca Yakın Doğu Koleji takımı da Turnuva Özel ödülüne layık görüldü.

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