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Nowitzki'den tarihi imza

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Dallas Mavericks, 20 sezondur formasını giyen Alman forvet Dirk Nowitzki ile bir yıllık sözleşme imzalayarak Kobe Bryant ile paylaştığı bir NBA takımının formasını en uzun süre giyen basketbolcu rekorunu tek başına ele geçirdi

Nowitzki'den tarihi imza
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Dallas Mavericks, 20 sezondur formasını giyen Alman forvet Dirk Nowitzki ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Böylece Nowitzki, Kobe Bryant ile paylaştığı bir NBA takımının formasını en uzun süre giyen basketbolcu rekorunu tek başına ele geçirecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 40 yaşındaki basketbolcu, 1998 NBA draftında 9. sıradan seçildiğinden bu yana çıkarmadığı Mavericks formasını bir sezon daha giyecek.

Böylece 21. sezonuna da Mavericks ile başlayacak Nowitzki, Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) ile paylaştığı bir NBA takımının formasını en uzun süre giyen basketbolcu rekorunu tek başına ele geçirecek.

13 kez all-star seçilen Nowitzki, NBA şampiyonluğu yaşadığı 2011'de final serisinin en değerli oyuncusu, 2007'de de normal sezonun en değerli oyuncusu ödülünü aldı. NBA tarihinin 6. en skorer oyuncusu olan Nowitzki ayrıca ABD dışında doğan en skorer oyuncu unvanını da taşıyor.

"Kaptan Dirk" lakaplı Alman oyuncunun, NBA kariyerinde çıktığı 1471 karşılaşmada 21,2 sayı, 7,7 ribaunt ve 2,5 asist ortalamaları bulunuyor.

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