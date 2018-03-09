Meleklerin rakibi Ormanspor

YDÜ Kadın Basketbol Takımı, ilk maçta deplasmanda farklı mağlup ettiği OGM Ormanspor’u konuk edecek. Maç bugün KKTC saati ile 15.30’da İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak. Müsabaka TBF TV’den canlı olarak yayınlanacak

Kadınlar Euroleuage’de Final Four’a yükselen Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, lider konumda olduğu Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında OGM Ormanspor’u konuk edecek. Yakın Doğu Üniversitesi ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda 45-78’lik skorla mağlup etmişti.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahipliği yapacağı müsabaka, bugün KKTC saati ile 15.30, TSİ ile 16.30’da, Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak. Maç TBF TV’den canlı yayınlanacak.

ZAFER KALAYCIOĞLU; “KAZANMAMIZ GEREKİYOR”

Kendi sahalarında oynayacakları maç öncesi değerlendirmelerde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, ligi ilk sırada bitirme hedeflerini gerçekleştirmek için tüm maçları kazanmaları gerektiğini söyledi.

Ligin ilk yarısında rakiplerini farklı bir skorla yendiklerini ancak bunun kolay bir maç olacağı anlamına gelmediğini ifade eden Başantrenör Kalaycıoğlu, “Hedefimiz ligde geriye kalan maçları da kazanarak sezonu ilk sırada bitirmek. Bunu içinde her maç bizim için ayrı önem taşıyor. Oyuncularımızda her bir maçın önemli olduğunun bilincinde. İyi bir sonuç alabilmek için hazırlıklarımızı yaptık. Maça konsantre olup kazanmak için mücadele edeceğiz” dedi.