Meleklerin Final Four heyecanı, canlı yayınlanacak

YDÜ Kadın Basketbol Takımı’nın mücadele edeceği Avrupa kadın basketbolunun en önemli organizasyonu olan Euroleague Kadınlar Final Four maçları BRT’den canlı olarak yayınlanacak

Avrupa kadın basketbolunun en önemli organizasyonu olan Euroleague Kadınlar Fınal maçları BRT’de olacak.

BRT bu önemli organiasyonda 20 Nisan Cuma gününden itibaren hem karşılaşmaları ekranlara getirecek hem de Macaristan’ın Sopron kentinden yapacağı canlı yayınlarla organizasyonu ekranlara taşıyacak.

Rusya’nın Dinamo Kursk ile Ekatareınburg, ev sahibi Macaristan ekibi Sopron ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin yer alacağı organizasyonun yayın haklarını alan BRT bu önemli olayı ekranlara taşıyacak. BRT, Sopron’a Ali Kurtoğlu, Yeşim Tuncel Kotak, Tonguç Kotak, Tahir Topaloğlu ve Raif Hızal’dan oluşan ekiple yer alacak.

20 Nisan Cuma akşamı başlayacak olan Final Four’da saat 18.00’de iki Rus takımı son şampiyon Dimao Kursk ile dümyanın en iyi oyuncuarını barındıran Ektaerinburg karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Yakın Doğu Üniversitesi yarı finalin diğer maçında Macaristan ekibi Sopron ile karşılaşacak. Maç saat 20.45’ten itibaren önce röportajlar ve ardından maçın canlı yayını ile ekranlara taşınacak. Maç sonunda da röportajlar ekranlara gelecek.

Avrupa kadın basketbolunun en büyüğünün belirleneceği 22 Nisan Pazar akşamı da final BRT’den naklen yayınlanacak. Şampiyonun belirleneceği maçın ardından ödül töreni de ekranlara taşınacak. Bu arada saat 18.00’de oynanacak olan üçüncülük mücadelesi de canlı yayında olacak.