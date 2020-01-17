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Koopspor Lefke’de galip

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Koopspor Lefke’de galip

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde zirve mücadelesi veren Koopspor, zorlu Lefke deplasmanından galibiyetle döndü. Lefke Avrupa Üniversitesi ile LAÜ Spor Salonu’nda oynanan maçı 8 sayı farkla kazanan Lefkoşa ekibi böylece maç fazlası ile yeniden liderliğe yükseldi.

Dikkat çeken performanslar

Koopspor’da 21 sayı 9 ribaunt 5 asistle oynayan Vucasin Mandic, 21 sayı atan Kercem İnancı, 16 sayı 5 asistlik performans gösteren Timur Rustamov ve 14 sayı 15 ribaunt üreten Ivan Miskovic öne çıkan oyuncular oldular. LAÜ’de ise 24 sayı atan Ömer Güner, 20 sayı 10 ribaunt ile oynayan Hamit Çeliktaşlılar ve 17 sayı 8 asist üreten Doğukan Demirman’ın çabaları mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

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