İlkokul basketbolun şampiyonları Levent ve Dikmen

İlkokullar arası basketbol birinciliğinde kızlarda Levent İlkokulu, erkeklerde Dikmen İlkokulu şampiyon oldular

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ilkokullar arası basketbol birinciliğinde kızlarda ve erkeklerde üçüncülük ve final maçları dün Yakın Doğu Üniversitesi RA 25 Spor Salonunda oynandı.

Kızlarda Levent İlkokulu, erkeklerde ise Dikmen İlkokulu şampiyon olurlarken, kızlarda ikinci Gönyeli İlkokulu, üçüncü 9 Eylül İlkokulu, dördüncü Alsancak İlkokulu oldular. Erkeklerde ise Doğa İlkokulu ikinci, TED İlkokulu üçüncü ve İskele Şht İlker Karter İlkokulu dördüncü olma başarısı gösterdi.

Üçüncülük ve final maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Kızlar

9 Eylül İlkokulu – Alsancak İlkokulu: 21-14 üçüncülük

Levent İlkokulu – Gönyeli İlkokulu: 37-29 final

Erkekler

Şehit İlker Karter İlkokulu – TED İlkokulu: 21-36 üçüncülük

Dikmen İlkokulu – Doğa İlkokulu: 60-22, final