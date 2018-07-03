Gençler potada buluştu

50. Geleneksel İskele Festivali kapsamındaki sportif faaliyetler hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl 12.’si düzenlenen Sokak Basketbol Şöleni çocuk ve gençleri bir kez daha potada buluşturdu. İskele Belediyesi Spor Kulübü Derneği Antrenörü Şevki Pırlanta’nın öncülüğünde yaklaşık 60 çocuk ve gencin katıldığı heyecanlı ve bir o kadar çekişmeli anlara sahne olan Sokak Basketbol Şöleni’ne ailelerin de katılımı yoğun oldu. Çocuklar ve gençler hem spor yapmanın hem de arkadaşları ile bir arada vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadılar. Spor Tesislerinde yer alan 12. Sokak basketbol Şöleni yaklaşık 2 saat sürdü. Festival havasına yakışır bir şekilde gerçekleşen maçların sonunda şölene katılan tüm sporculara Meclis Üyeleri Sefa Kurukafa ve Çağlar Karadağ tarafından madalya, katılım belgesi ve şölen için hazırlanan formalar hediye edildi.