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Eski basketbolcu havalimanında yaşıyor

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Bir dönem profesyonel olarak basketbol oynayan ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sıkıntı günler geçiren Mehmet Şanlı, bir aydır Atatürk Havalimanı'nda yaşıyor

Eski basketbolcu havalimanında yaşıyor
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Eski basketbolcu Mehmet Şanlı, bir süredir Atatürk Havalimanı'nda yaşıyor.
Bir dönem profesyonel olarak basketbol oynayan ancak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren 23 yaşındaki Şanlı, yaklaşık 1 aydır, ABD'ye gitmek üzere geldiği Atatürk Havalimanı'nda kalıyor.
Uçuş için gerekli evrakı bulunmayan Şanlı, bugün uçuş ekranlarında sefer saatlerini kontrol ettikten sonra pasaport kontrol noktasına giderek görevlilere ABD'ye gitmek istediğini söyledi.

Şanlı'nın havalimanı personeline "Ben ABD'ye gitmek istiyorum. San Francisco'da basketbol oynamak istiyorum. Beni ne olur oraya gönderin' dediği öğrenildi.

YEMEK İHTİYACINI HAVALİMANI ÇALIŞANLARI KARŞILIYOR

Şanlı'nın bir süredir havalimanında yaşadığını bilen görevliler Şanlı'ya gerekli evraka sahip olmadığını ve uçuş işlemlerinin yapılamayacağını anlattı. Şanlı daha sonra, terminalde vakit geçirmeye devam etti.
Havalimanında kaldığı sürede bankların üzerinde uyuyan Şanlı’nın yemek ihtiyaçları ise havalimanı çalışanları tarafından karşılanıyor.

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