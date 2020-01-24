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Darüşşafaka kafilesine büyük ilgi

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Darüşşafaka kafilesine büyük ilgi

Adada kamp yapan Darüşşafaka Basketbol Okulu Sporcuları’nı kaldığı otelde ziyaret eden Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Telsim Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Gezen, sporcularla sohbet etti.

Ziyaret sırasında DarüşşafakaBaşketbol Okulları Koordinatörü Gökmen Öder ve Darüşşafaka Ümraniye Şube Genel Menajeri Derya Dizdar da hazır bulundu. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Telsim yetkilileri, ayrıca KTSYD tarafından temin edilen ve Yücel Hatay’ın yazdığı, “Sporumuzda 11 Yıl” adlı kitabı da çocuklara armağan etti.

Çocukların ülkemizde gerçekleştirdikleri kamp boyunca yaklaşık 18 maç yaptıklarını söyleyen koordinatör Gökmen Öder, DarüşşafakaBaşketbol Okulları adına, Fevzi Tanpınar’a Darüşşafaka takım formasını hediye ederek, Telsim yetkililerinin ziyaretinden çok mutlu olduklarını dile getirdi.

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