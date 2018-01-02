Yollara lastik ve jant mı dayanır?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız, ülkemizde 20 yıl önce köy yollarının bozukluğundan şikayet ettiklerini ancak şimdi ise ana yolların bozukluğundan şikayetçi olduklarını dile getirerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Sürücü vatandaşlarımız ülkemizin özellikle Lefkoşa’nın doğusunda kalan anayollarının adeta köstebek yuvasına döndüğünü ifade ederek “Fotoğrafta gördüğünüz lastik ve jantını geçtiğimiz günlerde Lefkoşa’dan akşam saatlerinde köyümüze dönerken düştüğümüz anayoldaki çukurda parçalayıp dağıttık” diyerek isyanlarını dile getirdiler.

Uzun yıllar önce köy yollarının bu kadar kötü olduğunu ancak şu anda anayolların bu şekilde kötü olduğunu söyleyen vatandaşlarımız “Neredeyse köyümüze gidene kadar neredeyse 5 kez çukura düşüyoruz. Birinden kaçıyoruz ötekisine düşüyoruz” diye konuştular.

Yolların en azından yamalanması gerektiğini belirten vatandaşlarımız yeni gelecek hükümetin ilk icraatının tüm yolları bakıma almak olmasının şart olduğunu sözlerine eklediler.