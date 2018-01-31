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Yollar tarlayı andırıyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkenin genelinde gerek şehir içi yolların gerekse anayolların her geçen gün bozulduğunu dile getirerek, bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

Yollar tarlayı andırıyor
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Özellikle büyük yerleşim yerlerinde bir taraftan kaldırımlar veya kanalizasyonlar yapılırken, öte yandan yolların delik deşik edildiğini ve asfaltlanmadığını ifade eden vatandaşlarımız “Fotoğrafta da gördüğünüz gibi belediye harıl harıl kaldırım yapmaya çalışıyor, ancak anayol adeta köstebek yuvasına döndü. Araçlarımız her gün makinistlerden çıkmaz oldu. Ne ön düzen kaldı ne araçlarımızın lastikleri ve rimsleri” diyerek isyan ettiler.

Halktan her yıl seyrüsefer ücreti ve de ehliyet yenileme adı altında birçok vergi alındığını anımsatan vatandaşlarımız, alınan bu vergilerin neden alt yapıya harcanmadığını sorguladılar.

Yeni kurulacak hükümetten en acil iş olarak yolların gözden geçirilerek gerekli tadilat veya yenilemelerin yapılmasını isteyen vatandaşlarımız, yolların bozukluğunun milli servetin heba olması anlamı taşıdığının unutulmaması gerektiğini sözlerine eklediler.

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