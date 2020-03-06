Vatandaş devlet dairelerindeki iş bilmezlikten dertli

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bir vatandaşımız, devlet dairelerindeki çalışma sistemiyle ilgili yaşadığı sıkıntıyı dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştı.

Vatandaşımız “Başıma gelenleri sizlerle paylaşmak istedim. Benim annem 90 yaşında 17 yıllık Alzheimer hastasıdır. 1 yıldır da epilepsi hastasıdır. Her yıl kuruldan Ebixa,ve Keppra adlı ilaçları onaylatıyoruz” diyerek önceki gün sigortalara Ebixa nın reçetesini götürmek için gittiğini ve kendisine Ebixa’nın kurul onayı olmadığı onun yerine kalp hastalarının kullandığı kan sulandırıcı ve kolesterol ilacı olduğu söylendiğini ifade etti.

Bunu duyunca bir şok yaşadığını anlatan vatandaşımız “Ben bu ilaçları hiç almadığımızı kullandığımız ilaçlarında ellerindeki listede olduğunu söyledim. Bana kurulda yanlışlık yaptılar hastaneye git düzeltsinler deyip gönderdiler” dedi. Dün sabah hastaneye kurul sekreterliğine gidip olanları anlattığını ve oradaki bayanını bilgisayara bakıp kendisine Keppra ve Ebixa’nın onaylandığını söylediğini belirten vatandaşımız bunun nasıl olduğunu sorguladığını ifade etti.

Vatandaşımız “ben biraz sesimi yükseltip ‘benim belimde 3 fıtık var, beni oradan oraya koşturtuyorlar’ deyince bayan sigortaları arayıp kurulda bir hata olmadığını. Sigortalarda hastaların kayıtlarının kaydırıldığını, yani annemin ilaçlarını başkasına, başkasının ilaçlarını da anneme yazdıklarını söyledi” diyerek sorunun kaynağını bulduğunu anlattı.

Kurul sekreteri olan bayana teşekkür edip sigortalara gittiğini aktaran vatandaşımız, konuyu hiç araştırmadan yetkiliyle görüşmeden kendisini hastaneye kurula gönderen bayana gittiğini ve durumu anlattığını bunun üzerine oradaki bayanın yetkiliyi arayıp kurul raporunu düzelttiğini söyledi…

Vatandaşımız sigortadaki bayanla yaşadığı son diyaloğu ise şöyle paylaştı “Canımı sıkan bakmadan araştırmadan bizi koşturtuyorsunuz ,benim bel fıtığım var koşuşturmak değil ayakta durmam yasak, 2 gün beni boşuna koşturttunuz deyince bana verdiği cevap aynen şu oldu “Ne yapayım sana....”