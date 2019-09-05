Utanç verici görüntüler

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bir vatandaşımız, insanlarımızın neden bu kadar duyarsızlaştığını anlamakta güçlük çektiğini belirterek, son zamanlarda sürekli olarak kullandığı Metehan çemberi ile Sivil Savunma Çemberi yolunun atılan moloz ve çöpler nedeniyle çok kötü bir durumda olduğunu söyledi.

Vatandaşımız "Yürüyüş yaptığım esnada gördüğüm manzaradan dolayı çok rahatsız oldum. Fotoğraftaki görüntüler Metehan çemberi yanında bulunan kaldırım kenarlarının görüntüleridir. Ortaokulun yanında bu kadar işlek bir caddede bunları görmek utanç vericidir." diyerek bu yolu kullananların neden bu şekilde çevreyi kirlettiğini sorguladı. İnsanların etrafa bıraktığı çöpleri belediyelerin toplayacağını sanarak yanlış bir anlayış içinde olduğunu belirten vatandaşımız, “Belediyelerin görevi insanların sağa sola attıkları çöpleri toplamak değildir. Belediye çöpünüze attığınız evsel atıkları toplar” dediler. Atanları suçlamak yerine atanın arkasından belediyeyi suçlamak akıl mantık işi olmadığını savunan vatandaşımız, çevremizi temiz tutmanın görevimiz olduğunu sözlerine ekledi.