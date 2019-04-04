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Tuzla’da Gossip sitesi sakinleri isyanda

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Tuzla’da Gossip sitesi sakinleri isyanda
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Gazimağusa bölgesinde bulunan Tuzla köyünde sakin vatandaşlarımız, neredeyse her yıl aynı sorunu yaşadıkları sitelerindeki son durumu fotoğrafla bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.

Tuzla köyü sakini vatandaşlarımız "5 yıldan beridir Gazimağusa Belediyesine başvuruda bulunuyoruz. Tuzla Gossip sitesinde mahallenin ortasının durumu bu. Geçen yıl yolun sol tarafında birkaç rögar arası boru değiştirip bıraktılar, güya geçtiğimiz yaz drenaj yenilenecekti” diyerek 21. yüzyılda bu şekilde mağduriyet yaşamaktan dolayı utanç duyduklarını ifade ettiler.

Defalarca belediyeye ulaştıklarını ancak kimse sorularına cevap bile vermediğini iddia eden vatandaşlarımız, “Resmen vatandaş işkence içinde. Yıllardır her yağmur yağdığında bu şekildedir. Bu bölgedeki bir diğer sorun ise asfaltın orta yerindeki artık devasa denilecek çukurlar oluşmasıdır. İnşallah artık birileri bu sorunların giderilmesi için gerekeni yapar” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.

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