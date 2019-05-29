Türkiye’de yeni muhaceret uygulaması vatandaşları perişan etti

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir grup vatandaşımız, geçtiğimiz hafta Perşembe günü İstanbul üzerinden İtalya’ya gitmek için internet üzerinden aldıkları biletlerle ülkemizden KKTC pasaportlarıyla çıkıp, Türkiye’ye KKTC pasaportuyla girdiklerini ancak İtalya’ya gitmek için İstanbul’da çıkış işlemlerini yaptırmak için muhaceret memuruna Güney Kıbrıs pasaportunu verdiklerinde kendilerine bu şekilde çıkışlarına izin veremeyeceklerini zira Türkiye’ye KKTC pasaportu ile girdiklerini söylediklerinde şok yaşadıklarını aktardılar.

Vatandaşlarımız, Ercan'dan Sabiha Gökçen'e ve 23 Mayıs 2019 tarihinde 08.35 uçağıyla İstanbul Sabiha Gökçen'den İtalya'ya uçmak için ne yapmak gerektiğini Kıbrıs’ta KKTC polisine ve İstanbul polisine sormalarına rağmen ısrarla KKTC'den KKTC pasaportu ile çıkış dolayısı ile TC'ye KKTC pasaportu ile giriş yapmaları söylendiğini ifade ettiler. Daha sonrası ise İtalya'ya uçmak için Güney Kıbrıs pasaportunun gösterilmesi gerektiği söylendiğini ve kendilerinin de öyle yaptığını anlatan vatandaşlarımız ancak yapılan bu uygulama sonrası uçak saatini Sabiha Gökçen Havaalanı’nda 8 saatten fazla beklemelerine karşın Milano Bergamo Havaalanı için saat 8.35'de kalkacak uçağa muhaceret işlemleri esnasında saldırgan bir tutumla ‘hayır böyle geçemezsiniz’ dendiğini aktardılar.

Muhacerette görev yapan kişiler ve oradaki polisin kendilerine 10 gün önce gelen genelgeye göre KKTC'ye dönüp Güney Kıbrıs pasaportuyla Türkiye'ye girmeleri ve İtalya'ya öyle gitmeleri gerektiği yönünde bir söylemde bulunduğunu anlatan vatandaşlarımız “Bu demektir ki anavatan yavru vatan olarak nitelendirdiği KKTC halkının seyahat özgürlüğüne de engel oluyor! TC Hükümeti diyor ki vize ödemeden yararlandığınız Güney Kıbrıs pasaportunu benim ülkemde kullanacaksanız Güney Kıbrıs pasaportu ile gelecek bana vize ödeyecek Avrupa'ya öyle çıkacaksınız!” diyerek sitem ettiler.

Geçmişte birçok kez Türkiye’den Rum pasaportuyla çıkarak gerek Avrupa ülkelerine gerekse Uzak Doğu ülkesine uçtuklarını ve bir sorun yaşamadıklarını anlatan vatandaşlarımız, yeni uygulamayla yapılmak istenenin kendilerini Güney Kıbrıs’tan uçmaya zorlamak olduğunu sözlerine eklediler.