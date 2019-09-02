Toplu taşımacılığa alternatifler yaratmak şart

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız ülkede Ercan Havalimanı’na yolcu taşıyan veya oradan diğer şehirlere yolcu taşıyan şirket olan KIBHAS’la geçtiğimiz günlerde yaptığı yolculuğu anlatarak şikayetini bizlerle paylaştı.

Vatandaşımız Ercan Havaalanı’ndaki KIBHAS’a saat 5 te gittiğini, ancak oradaki yetkililerin kendisine otobüsün 18:30’da olduğunu söylediklerini anlatarak “Okey, dedim Girne bileti aldım 22.5 lira verdim o da tamam. Otobüse bindik, ilk Lefkoşa’ya gitti 15 dakika orda yolcu indi bindi sonra tekrar yola çıktık” dedi.

Gönyeli çemberinde durduklarını, sırf bir müşteri için 20 dakika beklediklerini ve bu nedenle Girne’ye saat 8’de geldiklerini belirten vatandaşımız “Düşünün ben yolculuktan geldim yorgunluktan elim ayağım tutmuyor. Girne bileti aldım 35 dakikada Girne’de olacağımı sanarak ama adamlar insanlara köpek muamelesi yapmaktan başka bir iş yapmıyor!” diyerek isyan etti.

Bu arada taksiyle gitmenin ayrı bir dert olduğunu söyleyen vatandaşımız “35 dakikalık Girne’ye 180 TL, turist bu ülkeye nasıl gelsin bu bencil kendilerini düşünen insanlar olduktan sonra?” diye konuştu.

“Bu tekelci zihniyet varken gelen turist nasıl tekrar bu adaya gelsin?” diye sorgulayan vatandaşımız acilen alternatif havayolu otobüs şirketleri kurulması gerektiğini, ya da şehirler arası hafif raylı sistem düşünülmesinin şart olduğunu zira rekabet olmayan yerde kalite asla olamayacağını sözlerine ekledi.