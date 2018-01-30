Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, Taşkent bölgesinde kurduğu doğa parkıyla ülkemizde bulunan birçok hayvan türü ile dünyada yaşayan ve ülkemizde olmayan hayvan türlerini buraya taşıyan Kemal Başat, bölgede taş ocaklarının açtığı çukurları değerlendiriyor.

Bize ulaşan bilgilere göre, Taşkent Doğa Parkı'nda eski taş ocağı çukurun rehabilite edilerek yaban hayatın geliştirilmesi için oluşturulan su toplama havuzunda son yağan yağmurlarla birlikte önemli denecek boyutta su birikti.

Özellikle yaban hayatı için büyük öneme sahip olan su, bu bölgedeki hayvanlara önemli katkı yapacak. Son yağan yağmurlarla birlikte burada biriken suyun beş bin tonun üzerine çıktığı kaydedilirken, taş ocağının açtığı bu çukurun toplam kapasitesinin ise yaklaşık 40 bin ton olduğu ifade edilmekte.

“Su hayattır” temasıyla yola çıkan Taşkent Doğa Parkı yönetiminin ilerleyen günlerde bu biriken suyu daha da farklı şekilde kullanmayı planladıkları bildiriliyor.