Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde her yerde doğaya karşı katliamın ve yok etmenin devam ettiğini ifade ederek geçtiğimiz hafta Perşembe gecesi Karaoğlanoğlu’ndaki Çıkarma Plajı’nın olduğu yerde gerçekleştirilen ‘Şafak Nöbeti’ adı altındaki etkinliğin sonrasında ortaya çıkan görüntünün utanç verici olduğunu ifade ettiler.





“Yerdeki pisliğe bakarken arada neler içildiğine de dikkat ediniz!.. Nöbet dediğin böyle olsaydı Babalarımız günümüze kadar seve seve bu nöbeti zevkle ve de güzel bir kafayla tutardı!..” diyerek sitemlerini dile getiren vatandaşlarımız her tarafta içki şişelerinin olduğuna dikkat çektiler.

Bu şekilde bir etkinlikle o günlerde savaşanların anılmasının ne kadar doğru olduğunu da sorgulayan vatandaşlarımız “74 ve öncesini yaşayan, direnen ve mücadele eden bir Kıbrıslı’nın bu tablo karşısında söyleyebileceği tek cümle vardır, o da “Biz bu günler için mi direndik be evlat”... diyecektir” dediler.