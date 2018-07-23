Şafak nöbeti!..

“Yerdeki pisliğe bakarken arada neler içildiğine de dikkat ediniz!.. Nöbet dediğin böyle olsaydı Babalarımız günümüze kadar seve seve bu nöbeti zevkle ve de güzel bir kafayla tutardı!..” diyerek sitemlerini dile getiren vatandaşlarımız her tarafta içki şişelerinin olduğuna dikkat çektiler.
Bu şekilde bir etkinlikle o günlerde savaşanların anılmasının ne kadar doğru olduğunu da sorgulayan vatandaşlarımız “74 ve öncesini yaşayan, direnen ve mücadele eden bir Kıbrıslı’nın bu tablo karşısında söyleyebileceği tek cümle vardır, o da “Biz bu günler için mi direndik be evlat”... diyecektir” dediler.