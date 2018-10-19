Özyiğit, ortaklarını uzlaşı konusunda uyardı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, dün BRT HD'de yayınlanan ve sunuculuğunu Pembe Paşaoğluları'nın yaptığı 'Birinci Boyut' isimli programın konuğu olan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, önemli açıklamalarda bulundu.

Özyiğit, partisinin 25 Kasım'da gerçekleştireceği olağan kurultayında yeniden aday olduğunu açıkladı. TDP’nin ilkeli duruşu ve partizanca hareket etmemesinden dolayı oyunu artırdığını, ayrıca şu anki hükümetteki bakanlıklarla vatandaşa en iyi hizmet için çalıştıklarını ifade eden Cemal Özyiğit, hükümet ortaklarıyla uyum içinde olduklarını belirtti. Özyiğit, Meclis Başkanlığının TDP'ye verilmesi konusunda seviyeli bir tartışma yürüttüklerini ve hükümet ortaklarından Meclis başkanlığı konusunda varılan uzlaşının arkasında durmasını istedi.