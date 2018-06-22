Mesajımız Var

Sn. Kudret Özersay, sizin de dediğiniz gibi, açılacak olan Derinya Kapısı Rum esnaflar için önemli bir gelir sağlayacak. Bu arada söz ettiğiniz yerleşmiş kalıplar nedir? Bunun dışında hareket etmek nasıl olacak?

Sn. Osman Bican, aldığımız duyumlara göre son iki güne girilirken Güzelyurt’ta ibre sizden yana duruyor. Dört yıl önce çok az oy farkıyla kaybettiğiniz belediye başkanlığını alma ihtimaliniz her geçen gün büyüyor.

Sn. Mehmet Çakıcı, size ait olan Haberatör gazetesinin son günlerdeki manşetlerinde sağ partilerin adaylarını öven haberler yapılması, sol görüşlü partilileriniz tarafından tepkiye neden oluyor. Bu yayın politikasının sebebi ne acaba?

Sn. Arif Salih Kırdağ, Hamitköy’e yaptığınız ziyarette, Hamitköy Kahvehanesi’nde oldukça yoğun bir ilgiyle karşılaşmışsınız. Anlaşılan Hamitköy’de oylarınızı artırmışsınız.

Sn. Behiç Göksan, Gençler Birliği Kulübü’nün önceki akşam yapılan genel kurulunda yeni bir belirsizlik ortaya çıkmış. Sizce bu konuda bir siyasi oyun var mı? İnşallah en kısa zamanda bu konu çözüme ulaşır.

Sn. Osman Güvenir, uzun zamandır sizi buralarda göremiyoruz. Yoksa yeni bir kitap veya roman mı yazıyorsunuz? Allah kolaylık versin diyelim.