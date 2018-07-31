Memurun çıkış vakti yol çalışması mı yapılır?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, dün öğleden sonra Lefkoşa-Mağusa anayolunun Hamitköy ile Haspolat kavşağı arasında yaşanan trafik sıkışıklığı nedeniyle adeta isyan ettiler.

Bu sıkışıklığın bir özel şirketin Hamitköy - Haspolat Yolu istikametinde yolu keyfince kapatması olduğunu savunan vatandaşlarımız “Burada hiçbir uyarıcı bildiri yapmamaları ne kadar mantıklıdır? Acaba bu yolda öğle saatlerinden sonra memurun işten çıkış vakti olduğunu kimse bilmiyor mu?” diye tepki gösterdiler.

Yolda yapılan korkuluk çalışmalarının gerekli olduğunu ancak trafiği aksatmayacak zamanda yapılmasının mantıklı olacağını söyleyen vatandaşlarımız, bu çalışmayı yapan işletmeye seslenerek “Tebrikler bir dahakine sabah trafiğinde yapın ki tam bir keşmekeş olsun” dediler.

Yollarımızda korkuluk değil asfalt yenilemesi yapılmasının daha gerekli olduğunu da sözlerine ekleyen vatandaşlarımız, korkuluk çalışması yapılan bu yolda asfaltın adeta tarlaya dönüştüğünü ifade ettiler.