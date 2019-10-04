Lefkoşa trafiği çıldırtıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde her geçen gün artan araç sayısı nedeniyle trafiğin büyük şehirlerde çekilmez hale geldiğini belirterek sitemlerini dile getirdiler.

Özellikle Lefkoşa’nın sabah trafiğinin çekilmez olduğunu belirten vatandaşlarımız “Girne ve Gönyeli’den gelerek Lefkoşa’nın içine veya Mağusa’ya gitmek isteyen sürücülerin yarattığı trafik sıkışıklığı fotoğraftaki gibi bir karmaşa yaratıyor. Bunun sonucunda insanlar neredeyse birbirlerine girecek kadar kavga ediyorlar” dediler.

Bu trafiğin rahatlaması için ya çevre yollarının bir an önce hizmete girmesi gerektiğini veya toplu taşımacılığın teşvik edilmesi gerektiğini dile getiren vatandaşlarımız, “Sanki nüfusumuz milyonlar ulaşmış gibi trafik kilitlenme noktasına geliyor. Çünkü gerek özel sektörde gerekse devlette çalışan her birey işine özel aracıyla gidiyor. Bu nedenle de trafik yoğunluğu artıyor. Bunlara okulların açılmasıyla bir de okul servisleri eklenince trafik içinden çıkılmaz hal alıyor” diye konuştular.