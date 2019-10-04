 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Lefkoşa trafiği çıldırtıyor
Lefkoşa trafiği çıldırtıyor
12 0
Çetin Sadeli, DP başkan adayı
Çetin Sadeli, DP başkan adayı
52 0
 
Hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı yaşanacak
Hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı yaşanacak
29 0
Bana başsağlığı dilemeyin, adaleti sağlayın
Bana başsağlığı dilemeyin, adaleti sağlayın
205 0
Saman taşır gibi hurda taşıyor
Saman taşır gibi hurda taşıyor
83 0
Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde bir ilk
Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde bir ilk
62 0
Eti marine ederken dikkat edilmesi gerekenler
Eti marine ederken dikkat edilmesi gerekenler
63 0
banner82

Lefkoşa trafiği çıldırtıyor

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde her geçen gün artan araç sayısı nedeniyle trafiğin büyük şehirlerde çekilmez hale geldiğini belirterek sitemlerini dile getirdiler.

Lefkoşa trafiği çıldırtıyor
banner267

 

Özellikle Lefkoşa’nın sabah trafiğinin çekilmez olduğunu belirten vatandaşlarımız “Girne ve Gönyeli’den gelerek Lefkoşa’nın içine veya Mağusa’ya gitmek isteyen sürücülerin yarattığı trafik sıkışıklığı fotoğraftaki gibi bir karmaşa yaratıyor. Bunun sonucunda insanlar neredeyse birbirlerine girecek kadar kavga ediyorlar” dediler.

Bu trafiğin rahatlaması için ya çevre yollarının bir an önce hizmete girmesi gerektiğini veya toplu taşımacılığın teşvik edilmesi gerektiğini dile getiren vatandaşlarımız, “Sanki nüfusumuz milyonlar ulaşmış gibi trafik kilitlenme noktasına geliyor. Çünkü gerek özel sektörde gerekse devlette çalışan her birey işine özel aracıyla gidiyor. Bu nedenle de trafik yoğunluğu artıyor. Bunlara okulların açılmasıyla bir de okul servisleri eklenince trafik içinden çıkılmaz hal alıyor” diye konuştular.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.