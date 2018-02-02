Lefkoşa Araç Kayıt Dairesi bıktırdı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Lefkoşa’daki Araç Kayıt Dairesi’nde yıllardır yetersiz personel sorununun çözülememesinin, vatandaşlar için önemli bir vakit kaybı olduğunu diler getirerek, sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Özellikle ay sonuna doğru yoğunluğun arttığı günlerde burada personelin sayısının az olmasından dolayı vatandaşların saatlerce Araç Kayıt Dairesi’nde beklemek zorunda kaldığını ifade eden vatandaşlarımız “Araç kayıtta kasa sayısı 8, açık olan 5, ancak çalışan personel sayısı 3 ve en önemlisi ise sırasını bekleyen 100’e yakın insan var” diyerek bize bir de fotoğraf gönderdiler.

Artık gerek ülkemizde gerekse dünyada zamanın çok değerli olduğuna vurgu yapan vatandaşlarımız, “Madem ki personel almaya gücü yok devletin, öyleyse teknolojiyi kullansınlar. Yabancı ülkelerde insanlar evlerinde otururken, gerek seyrüsefer gerekse sürüş ehliyetini tazelemekte” diyerek yetkililere seslendiler.

Ülkemizin teknolojiye ayak uydurmasının zamanının çoktan geldiğini vurgulayan vatandaşlarımız, e-devlet uygulamasının her alanda çalışması gerektiğini sözlerine eklediler.