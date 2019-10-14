Kanalizasyon yok alt yapı yok, Belediye hiç yok

Ayaklı Gazete’ye Mağusa bölgesindeki Tuzla köyünden ulaşan bazı vatandaşlarımız, bağlı oldukları Mağusa Belediyesi’nin ilgisizliği nedeniyle sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduklarını ifade ederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen lağım suyu dolu çukurun Mağusa bölgesindeki Tuzla köyü sınırlarındaki Halken Aspelia Tanyel Günışığı Evleri bölgesinde olduğunu belirten bölge sakinleri “Kanalizasyon yok alt yapı yok, milletin çoluk çocuğunu bu tuvalet suyundan kalkan sivrisinek mi sokar, kimsenin ilgilendiği yok” diyerek isyan ettiler.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte bu ağım sularının bölgeye daha da yayılacağını savunan bölge sakinleri, illa ki birilerinin canının yanmasına gerek kalmadan buraya bir müdahalede bulunması için Mağusa Belediyesi’ni göreve davet ettiler.

Mağusa Belediyesi’nin bölgede haftada iki kez çöp toplamaktan başka bir şey yapmadığını belirten bölge sakinleri bu bölgede alt yapı eksikliğinin tavan yaptığını sözlerine ekleyerek Belediyenin bölgeyle biraz ilgilenerek sorunlarını çözmesini beklediklerini dile getirdiler.