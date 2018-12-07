Kaldırımlar araçların mı yayaların mı?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bazı sürücülerimiz, ülkede bazı kişilerin araç park ederken yayaları düşünmeden park yaptıklarını dile getirerek, bizlerle bazı fotoğraflar paylaştılar.

Özellikle Lefkoşa gibi hem araç hem yaya yoğunluğu olan yerlerde fotoğrafta da görüldüğü kaldırıma park eden sürücüler nedeniyle yayaların zor anlar yaşadığını dile getiren duyarlı sürücülerimiz, böyle kötü park eden sürücülerin ileride ayni şeyler başlarına geldiğinde şikayet etmemesi gerektiğini ifade ettiler.

Ülkede araç park yerlerinin yetersiz olduğunu ancak fotoğrafta ki gibi biri yol kenarında ikisi kaldırımda park edilmiş araçların yarattığı sıkıntının yayalar için önemli sıkıntı olduğunu belirten vatandaşlarımız, araçlarını park eden sürücülerin yayaları da mutlaka düşünmesi gerektiğinizi sözlerine eklediler.