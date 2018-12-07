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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Kaldırımlar araçların mı yayaların mı?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bazı sürücülerimiz, ülkede bazı kişilerin araç park ederken yayaları düşünmeden park yaptıklarını dile getirerek, bizlerle bazı fotoğraflar paylaştılar.

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Kaldırımlar araçların mı yayaların mı?
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Özellikle Lefkoşa gibi hem araç hem yaya yoğunluğu olan yerlerde fotoğrafta da görüldüğü kaldırıma park eden sürücüler nedeniyle yayaların zor anlar yaşadığını dile getiren duyarlı sürücülerimiz, böyle kötü park eden sürücülerin ileride ayni şeyler başlarına geldiğinde şikayet etmemesi gerektiğini ifade ettiler.

Ülkede araç park yerlerinin yetersiz olduğunu ancak fotoğrafta ki gibi biri yol kenarında ikisi kaldırımda park edilmiş araçların yarattığı sıkıntının yayalar için önemli sıkıntı olduğunu belirten vatandaşlarımız, araçlarını park eden sürücülerin yayaları da mutlaka düşünmesi gerektiğinizi sözlerine eklediler.

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